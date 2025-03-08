Гибель французских наемников после ночного удара по гостинице в Кривом Роге может быть связана с недавними агрессивными заявлениями президента страны Эммануэля Макрона в адрес России, пишет «МК».

По данным телеграм-канала «Донбасс решает», среди погибших — 28 наемников из Франции.

«Как только Эммануэль Макрон делает резкие заявления против России, вскоре поступают сведения о ликвидации его соотечественников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева», — говорится в статье издания.

Как утверждает Владимир Зеленский, некие «специалисты» заселились в отель всего за несколько часов до произошедшего.

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По мнению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в здании были иностранные военные специалисты.

Официальные источники пока не подтверждают данные о гражданстве жертв.