«МК»: убийца юриста в Москве спрятал его половой орган в холодильник

Задержанный по подозрению в убийстве юриста в Москве спрятал его половой орган в холодильник, пишет «МК».

По данным издания, расчлененное тело 48-летнего мужчины нашли в спортивных сумках в разных районах столицы в ночь на 18 мая. Вскоре полиция задержала 35-летнего уроженца Ульяновска, который снимал у жертвы комнату на Дмитровском шоссе.

Выяснилось, что злоумышленник выбросил три сумки с останками: первую с телом, ногами и кистями рук на улице Заповедная, вторую с головой — на улице Менжинского. Третью он оставил в парковой зоне в подмосковном Видном.

«К слову, половой орган убитого он зачем-то убрал в морозилку», — говорится в статье.

Утверждается, что приезжему не нравилось высокомерное отношение собственника квартиры. Он решил убить юриста, завладеть частью его жилья и продать. Орудием убийства стал топор, оно произошло вечером 15 мая. Задержали убийцу на Казанском вокзале 18 мая.