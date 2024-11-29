«МК»: российская армия опозорила F-16 на весь мир

Вооруженные силы опозорили истребители F-16 на весь мир, доказав их низкую эффективность при попытке отразить российский удар по Украине 28 ноября, пишет «МК».
В Киеве утверждали, что самолеты якобы смогли сбить большую часть атакующих средств, однако эта информация вызывает сомнения.
По данным телеграм-канала Win/Win, российская армия фактически парализовала действие F-16. Так, истребители взлетели с баз в Румынии, но вскоре были вынуждены вернуться обратно, поскольку аэродромы Миргород и Староконстантинов, где могла пройти дозаправка, были выведены из строя.
Лишившись поддержки F-16, украинская ПВО не смогла справиться с российской атакой.