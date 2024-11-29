Пятница, 29 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

«МК»: российская армия опозорила F-16 на весь мир

Дата публикации

powder

Вооруженные силы опозорили истребители F-16 на весь мир, доказав их низкую эффективность при попытке отразить российский удар по Украине 28 ноября, пишет «МК».

В Киеве утверждали, что самолеты якобы смогли сбить большую часть атакующих средств, однако эта информация вызывает сомнения.

«По сообщениям источников, истребители F-16 пытались противостоять массированной атаке ВС России, нанесенной в ночь на 28 ноября. Однако их действия оказались крайне неэффективными, что привело к полному провалу», – говорится в публикации.

По данным телеграм-канала Win/Win, российская армия фактически парализовала действие F-16. Так, истребители взлетели с баз в Румынии, но вскоре были вынуждены вернуться обратно, поскольку аэродромы Миргород и Староконстантинов, где могла пройти дозаправка, были выведены из строя.

Лишившись поддержки F-16, украинская ПВО не смогла справиться с российской атакой.

Новости рубрики
Новости мира

Крупный пожар тушат в Воронежской области, горит пристройка к автосалону

В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону, площадь пожара оценивается в 1600 квадратных метров.
Новости мира

Главврач Центра СПИД: многие проститутки в Калининграде заражены ВИЧ

Многие секс-работницы в Калининграде заражены ВИЧ, они передают вирус клиентам и рожают инфицированных детей,...
Новости мира

Губернатор Шапша рассказал о пожаре на предприятии после атаки БПЛА в Калуге

На месте падения украинских беспилотников на территории промышленного предприятия в Калуге возникло возгорание, заявил губернатор Владислав...