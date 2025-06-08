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Фото: Минобороны РФ
Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

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Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных, пишет «МК».

Накануне украинские власти не приняли первую партию тел своих солдат, которая прибыла в район обмена.

Как отметила член СПЧ Марина Ахмедова, Москва может опубликовать поименный список с шестью тысячами павшими военнослужащими ВСУ. По ее мнению, пока эта цифра воспринимается как безликая масса.

«Когда с именами, с фамилиями, то сразу у всех есть мамы, папы, жены, дети. И все они понимают, что Зеленский не захотел по-человечески погребать их родного человека, на годы оставил в холодильнике», — пояснила Ахмедова.

Как пишет издание со ссылкой на данные профильных телеграм-каналов, Минобороны готово на этот шаг.

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