МК: Романа Костомарова готовят к выписке

Фигуриста Романа Костомарова готовят к выписке из больницы, его состояние стабилизировалось, сообщает 30 марта «Московский комсомолец».
Источник в Коммунарке, где Роман находится третий месяц, сообщил журналистам, что подготовка к выписке идёт не спеша.
Также собеседник рассказал, что родные фигуриста не совсем доверяют местным врачам и обратились к другим специалистам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН, прилетают из Германии.
За время, проведённое в клинике, спортсмен перенёс два инсульта, сепсис, гангрену, после чего ему ампутировали ступни, голени обоих ног, кисть правой руки, пальцы левой.
Процесс реабилитации будет очень долгим. В том числе потребуется помощь психолога, так как моральное состояние Костомарова после случившегося не самое лучшее.
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