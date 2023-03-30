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Четверг, 30 марта, 2023
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МК: Романа Костомарова готовят к выписке

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Фигуриста Романа Костомарова готовят к выписке из больницы, его состояние стабилизировалось, сообщает 30 марта «Московский комсомолец».

Источник в Коммунарке, где Роман находится третий месяц, сообщил журналистам, что подготовка к выписке идёт не спеша.

— Не уверены, что Костомарова выпишут отсюда, полностью вылечив, — пояснил он.

Также собеседник рассказал, что родные фигуриста не совсем доверяют местным врачам и обратились к другим специалистам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН, прилетают из Германии.

За время, проведённое в клинике, спортсмен перенёс два инсульта, сепсис, гангрену, после чего ему ампутировали ступни, голени обоих ног, кисть правой руки, пальцы левой.

Процесс реабилитации будет очень долгим. В том числе потребуется помощь психолога, так как моральное состояние Костомарова после случившегося не самое лучшее.

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