МК: Подросток изнасиловал и убил забеременевшую от него девушку 

В Брянске задержали подростка с криминальным прошлым, которого подозревают в жестоком убийстве беременной девушки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Брянской области, пишет «Московский комсомолец».

По данным местных Telegram-каналов, подозреваемый и 15-летняя погибшая состояли в одной цыганской общине. Юноша ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Родные девушки заявили, что до убийства она подверглась изнасилованию со стороны того же подростка, но в полицию обращаться не стала.

После насилия девушка забеременела и рассказала об этом предполагаемому насильнику. По словам родственников, он испугался огласки, выманил её из дома и начал над ней издеваться.

Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь.

По версии следствия, нападение произошло в ночь на 22 июля рядом с частным сектором в Брянске. Во время ссоры подросток нанёс девушке удар тяжёлым предметом по голове. Как сообщают местные источники, он использовал сковороду.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1 УК РФ (убийство). Сейчас он находится под арестом.