Находящийся в Коммунарке фигурист Роман Костомаров перенёс новую операцию — ему ампутировали пальцы на левой руке. Об этом 23 марта пишет «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось об ампутации обоих стоп ног, голеней и кисти правой руки. Пальцы левой руки ампутировали, так как они продолжали чернеть.
Источник объяснил журналистам, что из-за проблем с лёгкими у пациента недостаточно снабжаются кислородом органы, проблемы усугубляются.
Сообщается, что Костомаров дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ. Он то приходит в сознание, то погружается в глубокий сон, вызванный большим количеством лекарственных препаратов.
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