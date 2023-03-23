Четверг, 23 марта, 2023
7info

МК: Костомарову провели новую операцию — ампутировали пальцы левой руки

На главнуюНовости мира

Находящийся в Коммунарке фигурист Роман Костомаров перенёс новую операцию — ему ампутировали пальцы на левой руке. Об этом 23 марта пишет «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось об ампутации обоих стоп ног, голеней и кисти правой руки. Пальцы левой руки ампутировали, так как они продолжали чернеть.

Источник объяснил журналистам, что из-за проблем с лёгкими у пациента недостаточно снабжаются кислородом органы, проблемы усугубляются.

— Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти, — пишет МК.

Сообщается, что Костомаров дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ. Он то приходит в сознание, то погружается в глубокий сон, вызванный большим количеством лекарственных препаратов.

— Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек все понимает, понимает, что с ним, — рассказал источник МК.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации