Находящийся в Коммунарке фигурист Роман Костомаров перенёс новую операцию — ему ампутировали пальцы на левой руке. Об этом 23 марта пишет «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось об ампутации обоих стоп ног, голеней и кисти правой руки. Пальцы левой руки ампутировали, так как они продолжали чернеть.

Источник объяснил журналистам, что из-за проблем с лёгкими у пациента недостаточно снабжаются кислородом органы, проблемы усугубляются.

— Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти, — пишет МК.

Сообщается, что Костомаров дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ. Он то приходит в сознание, то погружается в глубокий сон, вызванный большим количеством лекарственных препаратов.

— Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек все понимает, понимает, что с ним, — рассказал источник МК.