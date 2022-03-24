Мэру Рязани внесли представление из-за нарушения прав сирот

Прокуратура Советского района Рязани внесла представление мэру города из-за нарушения прав сирот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка установила, что администрация в 2021 году была обязана предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.
Однако требование суда были не исполнены, что нарушило жилищные права и ущемило законные интересы ребёнка-сироты.
По факту случившегося 18 марта 2022 года прокуратура внесла представление мэру Рязани, которое находится на рассмотрении.
Ранее прокуратура наказывала главу горадминистрации за плохую уборку снега.