Мэру Рязани внесли представление из-за нарушения прав сирот

Прокуратура Советского района Рязани внесла представление мэру города из-за нарушения прав сирот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Проверка установила, что администрация в 2021 году была обязана предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

«В этой связи судебными приставами-исполнителями в отношении администрации Рязани возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении.

Однако требование суда были не исполнены, что нарушило жилищные права и ущемило законные интересы ребёнка-сироты.

По факту случившегося 18 марта 2022 года прокуратура внесла представление мэру Рязани, которое находится на рассмотрении.

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Ранее прокуратура наказывала главу горадминистрации за плохую уборку снега.