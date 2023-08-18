Мэрия встретится с предпринимателями ЦПКиО

Встреча пройдет в связи с обращениями, поступившими от предпринимателей.

На ней планируется обсудить вопросы размещения аттракционов и торговых точек с оформлением необходимой документации, сообщает пресс-служба администрации.

Ранее рязанцы пожаловались в мэрию на незаконное размещение торговых объектов в парке. Этот факт подтвердил и мониторинг администрации.

При этом их правомерное размещение в ЦПКиО невозможно из-за отсутствия специально оборудованных мест и проведения работ по благоустройству.