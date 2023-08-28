Мэрия сообщила об отключении холодной воды на 8 улицах Рязани

К операции по поискам пропавшей матери четверых детей из Петербурга присоединился чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр, сообщил телеграм-канал Mash на мойке. Спортсмен исследовал впадину, куда погружалась семейная пара. «Вчера я погрузился на 135 метров, искал ее именно там, где мне сказали, что она пропала. К сожалению, мы ее...