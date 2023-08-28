Мэрия сообщила об отключении холодной воды на 8 улицах Рязани

29 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена подача холодной воды на 8 улицах Рязани.
Из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам: ул. Качевские Дворики, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, пос. Качево, д. с 1 по 53 (нечетная сторона), д. с 6а по 56 (четная сторона), пос. Мордасово, д. с 1 по 71 (нечетная сторона), д. с 2 по 76 (четная сторона), ул. Поселковая, д. 13, ул. Предзаводская, д. 1а, ул. Пугачева, д. 39/23, д. 41/10, ул. Разина, д. 44, д. 45, д. 47, д. 46 (организация), ул. Трудовая, д. 17/43, д. 19, д. 21.