Мэрия сообщила об ограничении движения по центру Рязани в День города

В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города в центре Рязани будет временно перекрыто движение транспорта и ограничена парковка.

Движение транспорта будет временно перекрыто на следующих участках:

— с 17 августа с 8:00 до 24:00 27 августа по части дороги от Новослободской улицы до д. 36 по Лево-Лыбедской улице, кроме служебного транспорта;

— 24 августа с 20:00 до 22:00 25 августа по проезду за памятником В.И. Ленину;

— 25 августа с 11:00 до 15:30 по проезжей части дороги, примыкающей к зданию ГАУК «Областной театр драмы», и части парковки автотранспорта на Театральной площади;

— 26 августа с 21:00 до 23:00 27 августа по Малому шоссе от Безбожной улицы до Первомайского проспекта;

— 27 августа с 18:00 до 22:30 по Первомайскому проспекту от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Дзержинского, улице Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС;

— по части Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающей к территории филиала ФКП «Росгосцирк»:

— 24 августа с 18:30 до 23:00;

— 25 августа с 18:30 до 22:00;

— 26 августа с 09:00 до 22:00.

Парковка личного транспорта будет запрещена:

— с 17 августа с 8:00 до 24:00 27 августа на части дороги от Новослободской улицы до д. 36 по Лево-Лыбедской улице;

— 24 августа с 6:00 до 21:00 26 августа на части Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающей к территории филиала ФКП «Росгосцирк»;

— 24 августа с 20:00 до 22:00 25 августа на проезде за памятником В.И. Ленину;

— 25 августа с 6:00 до 15:30 на дороге, примыкающей к зданию ГАУК «Областной театр драмы», и на части парковки на Театральной площади;

— 26 августа с 20:00 до 23:00 27 августа: на Первомайском проспекте от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Дзержинского, на Малом шоссе от Безбожной улицы до Первомайского проспекта, на улице Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС, на стоянке за зданием МКЦ.