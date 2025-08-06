Мэрия Рязани высказалась о строительстве пристани на Оке

Представители администрации Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на вопрос о строительстве в городе пристани на реке Оке.

Пользователь соцсети написал, что «городу нужна большая, удобная и красивая пристань на берегу Оки. Чтобы можно было гулять и наслаждаться комфортом и видами».

Вот, что ответили на это в мэрии:

«Планируем приступить к благоустройству набережной в этом году. Конкурсные процедуры по определению подрядчика начнутся после выделения целевого финансирования».