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Общество

Мэрия Рязани высказалась о строительстве пристани на Оке

Алексей Самохин

Представители администрации Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на вопрос о строительстве в городе пристани на реке Оке. 

Пользователь соцсети написал, что «городу нужна большая, удобная и красивая пристань на берегу Оки. Чтобы можно было гулять и наслаждаться комфортом и видами».

Вот, что ответили на это в мэрии:

«Планируем приступить к благоустройству набережной в этом году. Конкурсные процедуры по определению подрядчика начнутся после выделения целевого финансирования».

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