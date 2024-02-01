Мэрия Рязани совместно с родителями оценила новое школьное меню

Замглавы городской администрации Лариса Крохалева и родители учеников школы №68 приняли участие в дегустации нового школьного меню.

МП «Детское питание» представило салат из капусты с огурцом, кисель, суп на курином бульоне, три вида каш, макароны с сыром и три вида сладких полдников.

Родители и мэрия дали оценку каждому блюду и высказали свои пожелания, которые учтут при составлении рациона школьников.

Подобные дегустации планируют проводить во всех районах города, пишет пресс-служба администрации. Ранее она прошла в школе №64.