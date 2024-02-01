Четверг, 1 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Мэрия Рязани совместно с родителями оценила новое школьное меню

7info 2
Фото: сайт администрации
spot_img

Замглавы городской администрации Лариса Крохалева и родители учеников школы №68 приняли участие в дегустации нового школьного меню.

МП «Детское питание» представило салат из капусты с огурцом, кисель, суп на курином бульоне, три вида каш, макароны с сыром и три вида сладких полдников.

Родители и мэрия дали оценку каждому блюду и высказали свои пожелания, которые учтут при составлении рациона школьников.

Подобные дегустации планируют проводить во всех районах города, пишет пресс-служба администрации. Ранее она прошла в школе №64.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Житель Рыбновского района украл деньги, которые предназначалась для взятки

Новости Рязани
Мужчину будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В Нижнекамске психически нездоровый мужчина напал на полицейских

Новости мира
Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.

В центре Рязани три года затапливает многоэтажку из-за течи крыши

Новости Рязани
ЖУЭ и госжилинспекция региона не провели вовремя ремонт.

В Рязанском цирке покажут «ТРОПИК-ШОУ»

Культура
На манеже Рязанского цирка зрители увидят тропическое шоу, созданное под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна.

В Рязани на два дня перекроют движение на улице Павлова

Новости Рязани
Для проезда будет закрыт участок от пересечения с Первомайским проспектом до улицы Семинарской.