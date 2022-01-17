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Понедельник, 17 января, 2022
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Мэрия Рязани сообщила, с каких улиц в ночь на 18 января будут вывозить снег

7info7

В ночь с 17 на 18 января в Рязани планируется вывоз снега. Мэрия сообщила, на каких улицах будут производиться работы.

В списке — улицы Ленина, Соборная, Первомайский проспект. Также снег будут убирать на улицах Вокзальной, Циолковского, на путепроводе на улице Каширина, улице и площади Полетаева, на улице Есенина от площади Театральной до Муромского шоссе.

Работы будет производить спецтехника в количестве 68 единиц техники. В их числе — самосвалы, погрузчики, грейдеры и бульдозеры.

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В горадминистрации просят рязанцев не оставлять свои автомобили на указанных улицах.

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