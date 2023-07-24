Мэрия Рязани сообщила об отключении горячей воды с 25 июля

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани планируется отключение горячей воды. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.
С 25 июля по 7 августа воду отключат по следующим адресам:
ул. Каширина, д. 6 (больница № 8);
ул. Первомайский проспект, д. 19 (д/сад № 20), д. 17;
ул. Павлова, д. 28 (д/сад № 32), д. 12, д. 46, д. 52;
ул. Введенская, д. 86, д. 86 корп. 1;
ул. Горького, д. 69, д. 80;
ул. Кольцова, д. 1;
ул. Ленина, д. 52;
ул. Пожалостина, д. 14/16, д. 19, д. 36 корп. 2, д. 40, д. 40 стр. 1, д. 42, д. 42а;
ул. Почтовая, д. 63а;
ул. Семинарская, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 35, д. 35 корп. 1;
ул. Сенная, д. 1, д. 3, д. 18;
ул. Соборная, д. 15а, д. 20, д. 20а, д. 23.