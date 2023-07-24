Понедельник, 24 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Мэрия Рязани сообщила об отключении горячей воды с 25 июля

7info
Water фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани планируется отключение горячей воды. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.

С 25 июля по 7 августа воду отключат по следующим адресам:

ул. Каширина, д. 6 (больница № 8);

ул. Первомайский проспект, д. 19 (д/сад № 20), д. 17;

ул. Павлова, д. 28 (д/сад № 32), д. 12, д. 46, д. 52;

ул. Введенская, д. 86, д. 86 корп. 1;

ул. Горького, д. 69, д. 80;

ул. Кольцова, д. 1;

ул. Ленина, д. 52;

ул. Пожалостина, д. 14/16, д. 19, д. 36 корп. 2, д. 40, д. 40 стр. 1, д. 42, д. 42а;

ул. Почтовая, д. 63а;

ул. Семинарская, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 35, д. 35 корп. 1;

ул. Сенная, д. 1, д. 3, д. 18;

ул. Соборная, д. 15а, д. 20, д. 20а, д. 23.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязань примет футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето»

Фестиваль проходит в период летних каникул — с 1 июня по 27 августа по очереди в 32 городах России — от Калининграда до Сахалина.

Опубликована программа фестиваля «Битва на Воже»

Администрация Рыбновского района Рязанской области опубликовала программу военно-исторического фестиваля «Битва на Воже».

В МЧС не сообщали о взрыве беспилотника под Рязанью

МЧС не получало сообщений о взрыве беспилотника под Рязанью, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Стая собак атакует автомобили на перекрёстке в Рязани

Машины с громким лаем атакуют порядка 10 псов, водители вынуждены притормаживать.

Стали известны подробности нападения продавщицы на ребенка в Ярославле

Жители Ярославля рассказали «Про Городу» о прошлом продавщицы магазина, которая напала на ребенка в поселке Михайловский. Накануне женщина порезала 16-летней девочке лицо ножом. По словам одного из очевидцев, у них был давний конфликт. «В праздник одна девочка проходила мимо и поскользнулась, упала, эта женщина накинулась на нее и начала...

В Касимовском районе отремонтируют участок дороги Гусь-Железный — Чаур

Это единственный асфальтированный подъезд к деревне Чаур и по нему пролегает часть школьного маршрута.

Матерью избитой в воронежском парке девочки оказалась блогер-миллионник

Блогерша-миллионник Наталья Мишина оказалась матерью девочки, избитой в парке «Олимпик» в Воронеже, пишет «МОЕ Онлайн!». Ранее сообщалось, что на ребенка набросился мужчина за то, что у малышки не получалось кататься на велосипеде. Случаем заинтересовались следователи. Женщина выложила несколько историй в социальной сети и показала, что у девочки нет следов...

Шеф Ивлев признался в любви Екатеринбургу

Известный шеф-повар Константин Ивлев со сцены признался в любви Екатеринбургу, ролик с его участием опубликовал портал E1.RU. Он назвал столицу Урала удивительным городом и подарил мэру Алексею Орлову свою уменьшенную копию. «Я слушаю русский рок. А у вас тут множество талантливых рок-музыкантов. У вас красиво, у вас красивые люди....

Блогерша из Самары объяснила, зачем «щекотала» грудь «Родины-матери»

Девушка, подозреваемая в осквернении Мамаева кургана в Волгограде, объяснила свой поступок, пишет V1.RU. Ранее 23-летняя блогерша из Самары сняла ролик рядом с монументом «Родина-мать зовет!», расположила палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его, издавая при этом нечленораздельные звуки. «Я ни в коем случае не хотела надругаться над...

Под Костромой два года ищут беззубого мужчину в трико

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в Костромской области уже два года ищут мужчину – Головкина Николая Александровича, пишет Kostroma.Today. Житель села Владимирово пропал без вести 14 мая 2021 года после того, как ушел из интерната и больше не возвращался. Как стало известно, что мужчина страдает потерей памяти и...

В Ярославле продавщица магазина изуродовала ребенку лицо ножом

Сотрудники полиции задержали продавщицу магазина в поселке Михайловское, которую подозревают в нападении на 16-летнюю девочку, пишет «Про Город». По предварительным данным, женщина порезала ребенку лицо ножом. Причина конфликта не уточняется. Как отметила сестра пострадавшей, это не первый подобный случай. «В этот раз на ее пути попалась моя сестра, которой...

Как лезвие на ноже: рязанцев предупредили об опасной детской горке

Соответствующее предупреждение утром 24 июля опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации