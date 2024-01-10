Среда, 10 января, 2024
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Мэрия Рязани сообщила о восстановлении температурного режима в Московском районе

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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Администрация Рязани отчиталась о восстановлении температурного режима в домах микрорайонов Канищево и Недостоево.

По данным сайта мэрии, после аварии на тепловых сетях Дягилевской ТЭЦ проблемы с теплом были в 19 многоквартирных домах Московского района. Туда, где не смогли помочь управляющие компании, выезжали специалисты городского управления энергетики и ЖКХ.

Самая проблемная ситуация разрешена в доме № 5А по улице Интернациональной. Там перед аварией сотрудники УК провели слив теплоносителя. После восстановления теплоснабжения произошло завоздушивание системы, 4 стояка в квартирах разморозились.

Ремонт проводился ночью 10 января под контролем заммэра Михаила Ромодина и начальника управления энергетики и ЖКХ Николая Ковшова.

— В данный момент температурный режим в доме восстановлен, — сообщает сайт городской администрации.

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