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Четверг, 21 апреля, 2022

Мэрия Рязани сообщила о наличии свободных мест в детских садах

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Мэрия Рязани сообщила о наличии свободных мест в детских садах

7info

Администрация Рязани опубликовала информацию о наличии свободных мест в детских садах города.

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Автоматический перевод детей в группы на 2022/2023 учебный год на невостребованные места проведут с 28 апреля до 6 мая.

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