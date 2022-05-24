Мэрия Рязани сообщила новые адреса отключения горячей воды

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача горячей воды:

— с 26 мая по 8 июня по следующим адресам:

— ул. Стройкова, д. 79/51 (роддом №2), д. 69 корп. 2 (д/сад №85), д. 86 (школа №34), д. 63/73, д. 65, д. 65 корп. 1, д. 67, д. 67 корп. 1, д. 69, д. 69 корп. 1, д. 71, д. 84 корп. 1, д. 84 корп. 2, д. 88 корп. 1, д. 90, д. 92, д. 94/41;

— ул. Островского, д. 24а (д/сад №71), д. 44 корп. 2 (д/сад №80), д. 39 корп. 1 (д/сад №81), д. 44 корп. 1 (д/сад №88), д. 35 корп. 1 (школа №19), д. 23/2, д. 24/1, д. 26, д. 26/1, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 28, д. 29, д. 30/9, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 32/14, д. 33, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 35/11, д. 36, д. 36 корп. 1, д. 37/16, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 39, д. 40, д. 40 корп. 1, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 51а;

— ул. Черновицкая, д. 5 корп. 1 (д/сад №87), д. 1/77, д. 10, д. 12, д. 13, д. 18, д. 2/79, д. 20, д. 22/46, д. 3 корп. 1, д. 3, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 3, д. 7, д. 7 корп. 1;

— ул. Гоголя, д. 36 корп. 1 (д/сад №99), д. 34/6, д. 36, д. 40, д. 42, д. 44, д. 48, д. 50, д. 52, д. 52 корп. 1, д. 54, д. 56, д. 58/9;

— ул. проезд Гоголя, д. 5 (школа №42), д. 2, д. 3, д. 4а, д. 6, д. 7;

— ул. 10-я Линия, д. 39;

— площадь 50-летия Октября, д. 1 (Дворец молодежи);

— ул. 6-я Линия, д. 10, д. 8;

— ул. 7-я Линия, д. 5, д. 7;

— ул. 9-я Линия, д. 18 корп. 1, д. 3а;

— ул. Гагарина, д. 160/2, д. 73, д. 73 корп. 1, д. 75, д. 81, д. 81 корп. 1, д. 83, д. 83а, д. 85, д. 87;

— ул. Ленинского Комсомола, д. 83, д. 85, д. 87;

— ул. Мервинская, д. 18;

— ул. Октябрьский городок, д. 32, д. 7, д. 8;

— ул. Осипенко, д. 95;

— ул. проезд Островского, д. 4;

— ул. Татарская, д. 87;

— ул. Шевченко, д. 95.