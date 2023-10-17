Вторник, 17 октября, 2023
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Мэрия Рязани: школьное меню соответствует нормам и требованиям СанПиН

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О соответствии школьного питания требованиям СанПиН было сказано на совещании, посвященном его организации.

В совещании приняли участие замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева, представители управления образования и молодежной политики, управления экономики и цифрового развития, МП «Детское питание», совета руководителей общеобразовательных учреждений города.

Участники отметили, что школьное меню соответствует нормам и требованиям СанПиН, принципам здорового питания и стандартам безопасности.

МП «Детское питание» в ближайшее время может внести изменения в школьное меню, в том числе добавить новые блюда, пишет пресс-служба администрации Рязани.

Школьники и их родители также могут принимать участие в опросах, которые проводит МП «Детское питание» на своей странице ВКонтакте. Родители могут участвовать и в проверке качества школьного питания: для этого необходимо обратиться в администрацию образовательного учреждения.

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