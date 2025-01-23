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Мэрия Рязани рассказала о работе терминалов оплаты в городском транспорте

Алексей Самохин

В общественном транспорте Рязани теперь доступны современные терминалы для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии.

Терминалы установлены на поручнях и позволяют оплачивать проезд картами «Умка», ЕЦК, банковскими картами или устройствами с NFC без участия кондуктора. Оплата наличными средствами осуществляется у водителя.

Как оплатить:

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Приложите карту/устройство к терминалу.

Дождитесь звукового сигнала и зеленой стрелочки на экране.

Чек при оплате банковской картой можно получить онлайн vk.cc/cpUkA5 или при использовании транспортного приложения на сайтах УмКА, ЕЦК.

Вопросы можно задать по телефонам горячей линии: 8 800 250 56 59 (ЕЦК), 8 800 250 02 62 (УМКА).

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