Мэрия Рязани рассказала о работе общественного транспорта на Пасху и Красную горку

В Рязани на Пасху и Красную горку выделят специальную полосу для общественного транспорта, идущего на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Полоса для движения автобусов появится от пересечения улицы Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе с 6.00 до 15.00 16 и 23 апреля. Для водителей установят специальные дорожные знаки.

Также на маршруте № 2 «Рязань-2 — кладбище Богородское» во время православных праздников число автобусов увеличат до 8. Автобусный маршрут № 6 пустят до Богородского кладбища до трёх часов дня. Число машин на маршруте увеличат до 6.

В день празднования Радоницы, 25 апреля, на муниципальном маршруте № 2 количество автобусов увеличат до 6 единиц.