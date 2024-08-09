Пятница, 9 августа, 2024

Мэрия Рязани рассказала о продолжении благоустройства Лыбедского бульвара

Автор: 7info

Опубликовано

На благоустройство территории Лыбедского бульвара от цирка до улицы Кремлевский вал выделено порядка 190 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, сообщает мэрия Рязани.

Одним из основных направлений работ станет озеленение. Будут высажены саженцы ив, сосен, лип, рябин, берез, пирамидальных тополей и нескольких видов кустарников.

На территории Лыбедского бульвара будет построено два детских игровых комплекса — с горками, скалодромом, канатным подвесным мостиком, сеткой-лазалкой и другими детскими снарядами. Для детей также будут установлены карусели, качели различных видов, элементы полосы препятствий.

В рамках благоустройства будут производиться работы по мощению дорожек гранитной брусчаткой, устройству велодорожек и укладки асфальта. На Лыбедском бульваре также появятся новые скамейки с урнами для спокойного отдыха и обновится освещение.

Работы планируется завершить в декабре 2024 года.

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