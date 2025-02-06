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Общество

Мэрия Рязани рассказала о качестве водопроводной воды в городе

Алексей Самохин

За 2024 год аккредитованной химико-бактериологической лабораторией МП «Водоканал города Рязани» было отобрано 2225 проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения, 6 из которых имели отклонения от установленных гигиенических нормативов, что составляет 0,27 % от общего числа проб. Об этом сообщил сайт городской администрации. 

В распределительной водопроводной сети в 2024 году отобрано 3498 проб питьевой воды, 74 из которых имели отклонения от установленных гигиенических нормативов, что составляет 2,12 % от общего числа проб.

В целом питьевая вода на территории муниципального образования – городской округ город Рязань соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

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По каждому факту обнаружения отклонений от гигиенических нормативов по показателям: запах, содержание железа и мутности оперативно принимались меры по внеплановой промывке водопроводных сетей с последующим повторным отбором проб.

Контроль за качеством водоснабжения населения производится Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в рамках производственного контроля.

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© Информационное агентство 7info

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