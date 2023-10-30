Понедельник, 30 октября, 2023
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Мэрия Рязани рассказала, как в городе отпразднуют День народного единства

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Фото: сайт администрации

4 ноября, в День народного единства, в Рязани пройдут патриотические и познавательные мероприятия. Об этом сообщает администрация города.

Центральной площадкой праздника станет МКЦ. В 11:20 при поддержке Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина и Рязанского музея путешественников там проведут лекторий, на котором расскажут об основных событиях Смутного времени и искусстве той эпохи. В 12:45 перед МКЦ пройдет патриотический флешмоб, а в 13:00 горожан приглашают на концерт.

В Рязанском музее путешественников в 11:30 начнется патриотическая программа с музейным уроком, кинопоказами и фотовыставкой.

Жители Московского и Октябрьского районов в 15:00 смогут посетить концерты в ДК «Приокский» и КДЦ «Октябрь».

В Музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина в течение дня будет работать выставка «Под небом единым».

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