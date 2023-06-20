Мэрия Рязани прокомментировала потоп на Первомайском проспекте

– В связи с ограниченным сроком отключения потребителей (14 дней) после опрессовки 1-й тепломагистрали на Первомайском проспекте МУП «РМТПС» сразу приступило к сливу воды из трубы для дальнейшей её замены подрядной организацией в рамках капремонта, – говорится в сообщении ведомства.