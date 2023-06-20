На главнуюНовости Рязани 20.06.2023 18:52 Мэрия Рязани прокомментировала потоп на Первомайском проспекте Kate Во вторник, 20 июня, рязанцы обратили внимание на потоп на Первомайском проспекте, где сейчас проводится ремонт теплосетей. Машины, проезжающие по дороге, разбрызгивали горячие капли на пешеходную часть и остановки. В мэрии Рязани прокомментировали инцидент: – В связи с ограниченным сроком отключения потребителей (14 дней) после опрессовки 1-й тепломагистрали на Первомайском проспекте МУП «РМТПС» сразу приступило к сливу воды из трубы для дальнейшей её замены подрядной организацией в рамках капремонта, – говорится в сообщении ведомства. Новости партнёров Читайте также ФК «Рязань» возглавил Максим Швецов Рязанцы в режиме онлайн подают заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «РГРЭС» МУП «РГРЭС» подключает к электрическим сетям новые социальные объекты города Рязани На Первомайском проспекте дорогу залило кипятком Выборы в рязанскую Гордуму состоятся 10 сентября Рязанский врач развеяла миф о пользе для сердца бокала красного вина Цикличность экономических кризисов в России В Солотче ликвидировали лесной пожар Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Математик-пророк предсказал бедственное для России время Из-за доброты и желания отдать головному последнее россияне рискуют скатиться а безденежье. ФК «Рязань» возглавил Максим Швецов Швецов родился 5 января 1973 года. Воспитанник хабаровской ДЮСШ СКА. Рязанцы в режиме онлайн подают заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «РГРЭС» Благодаря работе специалистов МУП «РГРЭС» теперь нет необходимости «отслеживать» весь цикл прохождения заявок, посещать различные кабинеты на различных этажах для технологического присоединения. МУП «РГРЭС» подключает к электрическим сетям новые социальные объекты города Рязани В Рязани активно строятся и вводятся в эксплуатацию новые социальные объекты. На Первомайском проспекте дорогу залило кипятком Проезжающие в районе прорыва автомобили разбрызгивают воду, она попадает на пешеходные зоны и остановки. Выборы в рязанскую Гордуму состоятся 10 сентября Голосование за новый депутатский состав состоится во второе воскресенье сентября — 10 числа. Прием заявок на конкурс «Смарт Диалог» продлен до 30 июня Представить свой проект в области здравоохранения, социальной политики и образования могут органы власти, представители бизнеса и НКО на платформе «Смартека» до 30 июня. От инспектора-взяточницы до порноактрисы: вспоминаем яркие роли Любови Аксёновой За актрисой закрепилась репутация одной из самых востребованных. Серьёзное ДТП с участием фуры произошло в Рязанском районе На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. В Скопине обнаружили мёртвым 84-летнего пенсионера Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. В Госдуме предложили увеличить выплаты донорам Донорская кровь и её компоненты используются не только для оказания плановой и экстренной медпомощи, но и для производства современных лекарственных препаратов. Павел Малков: «Школа в Тюшево к 1 сентября должна открыть свои двери для учащихся» О приостановке работ на объекте сообщила рязанка в социальных сетях. Сейчас готовятся документы для заключения контракта с новым подрядчиком.