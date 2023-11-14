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Мэрия Рязани поздравила с днем рождения двух долгожительниц города

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Фото: сайт администрации

Администрация Рязани поздравила с днем рождения двух долгожительниц города – Марию Гаврилову и Александру Буру.

14 ноября Марии Гавриловой исполнилось 100 лет. Именинница – участница Великой Отечественной войны, служила зенитчицей и вместе с советскими войсками дошла до Германии.

В Рязань она переехала в 1960 году и работала на Комбайновом заводе. Свой вековой юбилей Мария Гаврилова встретила в кругу родных и близких. Мэрия вручила рязанке письмо президента РФ, подарок и букет цветов.

Накануне, 13 ноября, 104-летие отметила ветеран труда и труженик тыла Александра Бура. У именинницы четверо детей, пять внуков и три правнука. В день рождения администрация Рязани вручила ей букет цветов, открытку и подарок, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Рязани поздравила с днем рождения двух долгожительниц города

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