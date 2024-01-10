Мэрия Рязани отчиталась об уборке города от снега

В ночь с 9 на 10 января дирекция благоустройства Рязани вывезла с городских улиц более 1000 кубических метров снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Техника работала на улицах Крупская, Молодцова, Есенина, Радищева, Ленина и на Касимовском шоссе.

Тротуары чистили в центре города, в Роще, на площади Победы, Первомайском проспекте, на улицах Вокзальной и Каширина.

Днем 10 января снегоуборочные машины будут работать на улицах Ленина, Затинная, Новая, а в ночь на 11 января – на улице Свободы и Первомайском проспекте.