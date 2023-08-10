Мэрия Рязани отчиталась о сносе аварийных деревьев

В областном центре продолжается спил аварийных деревьев, сообщает сайт администрации Рязани.

Бригады валки в период с 4 по 10 августа выезжали на улицы Островского, 1-я Красная, Карла Маркса, Черновицкая, Стройкова, Белякова, в Центральный парк культуры и отдыха, Новопавловскую рощу. Было спилено 29 деревьев — в основном это ясени.

Обрезку веток провели на улицах Станкозаводская, Порядок в пос. Солотча, в парке ЖКХ.

На переработку с улиц Бирюзова, Станкозаводская, Карла Маркса, Луговая, Новикова-Прибоя, 1-я Красная, Стройкова, из Центрального парка культуры и отдыха и Новопавловской рощи вывезено более 80 кубических метров древесных отходов.

На следующей неделе запланирована валка и обрезка деревьев на улицах Интернациональная, Полевая, Островского, Чкалова, Лермонтова. В план могут быть внесены коррективы в связи с погодными условиями.

МБУ «ДБГ» проводит валку деревьев, которые по результатам комиссионного обследования, признаны аварийными. Специалисты составляют акты осмотра зеленых насаждений, на основании которых принимается решение о валке или обрезке. Также в работу берутся обращения жителей по упавшим деревьям, поступившие в диспетчерскую по телефону 70-12-93.