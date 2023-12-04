Мэрия Рязани опубликовала афишу новогодних мероприятий

Новогодние мероприятия в Рязани начнутся 25 декабря. Мэрия Рязани рассказала, что ждет горожан.

Главной концепцией праздника в этом году станет «День рождения Нового года: традиции, которые нас объединяют».

Основными площадками праздника будут Лыбедский бульвар, Почтовая, Торговый городок, Лесопарк, ЦПКиО, Муниципальный культурный центр, ДК «Приокский» и КДЦ «Октябрь».

В преддверии Нового года на Лыбедском бульваре 23 декабря пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек, участниками которого станут более 200 человек. Затем горожан ждет следующая программа: