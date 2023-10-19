Четверг, 19 октября, 2023
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Мэрия Рязани обсудила с горожанами дальнейшее благоустройство «Сквера Быстрец»

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Фото: сайт администрации

17 октября в администрации Рязани прошли общественные обсуждения второго этапа благоустройства «Сквера Быстрец». 

Продолжение благоустройства возле ручья Быстрец запланировано на 2024 год. В основу проекта лягут пожелания жителей микрорайона Кальное. 

Среди возможных работ – обустройство дорожек, создание экотропы, установка малых архитектурных форм и информационного стенда. Также на территории планируют продолжить санитарную очистку, сообщает мэрия.  

Напомним, ранее состоялась общественная приемка тротуарной дорожки возле ручья Быстрец.

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