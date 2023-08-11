Мэрия Рязани обнародовала программу празднования Дня города

С 25 по 27 августа в Рязани запланированы торжества, приуроченные к празднованию Дня города. В этом году Рязань отметит 928-ю годовщину, торжественные, спортивные и культурные мероприятия пройдут во всех районах.

25 августа гостей приглашают на гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство». Так же в этот день состоится фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Масштабное событие ожидается в Зелёном театре ЦПКиО. Там пройдет музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз», специальный гость – чемпион высшей лиги КВН 2022 года команда «Доктор Хаус».

26 августа в течение дня можно отправиться на спортивный марафон в Лесопарке, поселить детский день города «Азбука Рязани», праздничные и развлекательные программы в районах, музыкальный фестиваль «Движение». Хедлайнером фестиваля станет легендарная группа «Ария».

27 августа жители и гости города смогут принять участие в Фестивале креативных индустрий и в вечернем концерте, где выступят лучшие солисты и коллективы региона и приглашенные звёзды эстрады.

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