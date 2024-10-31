Мэрия Рязани объяснила причину неприятного химического запаха воды из крана

31 октября жители Рязани сообщили о неприятном запахе водопроводной воды в некоторых районах города. В ответ на жалобы, Водоканал города заявил, что вода безопасна для питья и полностью соответствует установленным санитарным нормам. Её качество находится под ежечасным контролем, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в Водоканале, усиление запаха вызвано природными факторами и составом исходной воды. При взаимодействии с реагентами, которые используются для её обеззараживания, проявляются оргонолептические особенности, временно усиливающие запах, но не влияющие на безопасность воды.

Для улучшения ситуации предприятие проводит внеплановую промывку сетей.