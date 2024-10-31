Четверг, 31 октября, 2024
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Мэрия Рязани объяснила причину неприятного химического запаха воды из крана

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Алексей Самохин
Фото: Pxhere

31 октября жители Рязани сообщили о неприятном запахе водопроводной воды в некоторых районах города. В ответ на жалобы, Водоканал города заявил, что вода безопасна для питья и полностью соответствует установленным санитарным нормам. Её качество находится под ежечасным контролем, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в Водоканале, усиление запаха вызвано природными факторами и составом исходной воды. При взаимодействии с реагентами, которые используются для её обеззараживания, проявляются оргонолептические особенности, временно усиливающие запах, но не влияющие на безопасность воды.

Для улучшения ситуации предприятие проводит внеплановую промывку сетей.

— При увеличении циркуляции воды в системе ситуация улучшится. При необходимости корректируется дозировка реагентов, — сообщили представители мэрии.

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