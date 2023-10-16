Мэрия Рязани объяснила повышенную наполняемость маршрутки № 47

Администрация Рязани в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова объяснила, почему возникает проблема с маршруткой № 47.

— Повышенная наполняемость автобусов и увеличение интервалов движения на маршруте № 47 на данный момент связаны с недовыпуском перевозчиком необходимого количества машин, — говорится в сообщении.

— В адрес перевозчика, обслуживающего маршрут, направили уведомление о необходимости обеспечить полный выпуск автобусов на маршрут и усилить контроль за соблюдением водителями расписания движения.

Житель Рязани в комментариях обещал написать жалобу Путину, так как интервал движения маршрутки, по его словам, составляет 20 минут.