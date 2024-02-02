Мэрия Рязани объяснила перенос сроков передачи ключей жителям дома на улице Пушкина

В администрации Рязани объяснили, почему пришлось перенести сроки передачи ключей жителям дома на улице Пушкина, который был частично разрушен в результате взрыва самогонного аппарата. Комментарий по ситуации дал заммэра Михаил Ромодин.

Он сообщил, что подрядная организация, которая проводила восстановление объекта, долго не приступала к работе в связи с тем, что жители не соглашались переезжать. Все восстановительные работы были завершены в конце 2023 году. Строителям оставалось закончить отделку помещений. Однако после дополнительного обследования конструкций было принято решение провести укрепление внутренних стен дома. Здание было построено из шлакоблоков, которые со временем начали разрушаться.

Ромодин доложил: стены укрепили арматурной сеткой, заново оштукатурили и поклеили обои. Завершить работы в первом подъезде м выдать ключи жителям планируют 6 февраля. Жители второго подъезда получат их 22 февраля.