Пятница, 6 октября, 2023
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Мэрия Рязани не смогла найти наследников части дома и 5 квартир

7info

Администрация Рязани не сумела найти наследников недвижимости, собственники которой скончались. Объявление опубликовала в пятницу, 6 октября, газета «Рязанские ведомости».

Мэрия собирается оформить права на часть дома и 5 квартир.

Дом находится по адресу: 12-й район, 28. Собственником являлся Гусляков Юрий Анатольевич, умерший 17.05.2004.

В собственность города переходят квартира в доме № 65 по улице Стройкова, квартира № 37 в доме № 5/9 на проезде Речников, квартира № 83 в доме № 36 по улице Керамзавода.

Также город получает в собственность квартиру № 103 в доме № 1 по улице Тимуровцев, квартиру № 230 по улице Новосёлов, 50.

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