Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Администрация Рязани не будет принимать новую тропу в Лесопарке в том виде, как она есть сейчас. Об этом представители мэрии сообщили в комментариях группы «Новости Рязани ВКонтакте».

— В настоящее время выполненные подрядчиком работы не соответствуют нашим ожиданиям по качеству, поэтому работы приняты не будут, — говорится в сообщении.

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев. Некоторые даже призвали назвать новую тропу «Тропой Ноголомова».