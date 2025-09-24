Среда, 24 сентября, 2025
12.4 C
Рязань
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Алексей Самохин
Фото: vk.com/rznnews62

Администрация Рязани не будет принимать новую тропу в Лесопарке в том виде, как она есть сейчас. Об этом представители мэрии сообщили в комментариях группы «Новости Рязани ВКонтакте». 

— В настоящее время выполненные подрядчиком работы не соответствуют нашим ожиданиям по качеству, поэтому работы приняты не будут, — говорится в сообщении. 

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев. Некоторые даже призвали назвать новую тропу «Тропой Ноголомова».

