Четверг, 26 октября, 2023
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Мэрия Рязани напомнила, как сэкономить на оплате проезда

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Изображение Paolinio с сайта Pixabay

При поездке в муниципальных автобусах и троллейбусах рязанцы могут экономить 5 рублей с каждой поездки. 

Вместо 30 рублей проезд будет стоить 25 рублей в том случае, если пассажир произведет оплату банковской картой.

По картам УмКА и ЕЦК (единая цифровая карта) с тарифом «Электронный кошелек» в муниципальном общественном транспорте можно получить скидку 50% на вторую поездку, совершенную в течение часа после первой.

Также в городе действует тариф «Проездной билет», по которому за 1500 рублей в месяц автобусами и троллейбусами можно пользоваться безлимитно.

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