Мэрия Рязани напомнила, как сэкономить на оплате проезда

При поездке в муниципальных автобусах и троллейбусах рязанцы могут экономить 5 рублей с каждой поездки.

Вместо 30 рублей проезд будет стоить 25 рублей в том случае, если пассажир произведет оплату банковской картой.

По картам УмКА и ЕЦК (единая цифровая карта) с тарифом «Электронный кошелек» в муниципальном общественном транспорте можно получить скидку 50% на вторую поездку, совершенную в течение часа после первой.

Также в городе действует тариф «Проездной билет», по которому за 1500 рублей в месяц автобусами и троллейбусами можно пользоваться безлимитно.