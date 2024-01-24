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Мэрия разыскивает наследников пяти квартир и одного дома в Рязани

7info7
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Мэрия Рязани продолжает поиск наследников пати квартир и частного дома. Собственники этих жилых помещений скончались, так их наследники до сих пор не заявили о своих правах на недвижимость.

Квартиры находятся в разных районах города, дом — в посёлке Храпово. Администрация города публикует адреса объектов:

улица Космонавтов, дом 9 корпус 1, квартира №150. Собственник – Колбенев Олег Николаевич – умер 18 ноября 2021 года;

улица Костычева, дом 14, квартира №115. Собственник – Акишкина Раиса Ивановна – умерла 19 октября 2019 года;

улица Сельских Строителей, дом 4г, квартира №45. Собственник – Мартынов Валерий Николаевич – умер 12 августа 2014 года;

улица Великанова, дом 15, квартира №31. Собственник – Чиркин Николай Михайлович –умер 4 июня 2022 года;

Московское шоссе, дом 55квартира, №263. Собственник – Данилик Любовь Михайловна – умерла 20 ноября 2016 года.

посёлок Храпово, дом №19а. Собственник –Пыжова Валентина Дмитриевна – умерла 20 августа 2015 года.

Наследников, а также тех, кто обладает информацией о родственниках умерших владельцев квартир и дома, просят в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и ЖКХ администрации города Рязани. Телефоны: (4912) 27-35-76, 25-85-69.

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