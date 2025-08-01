Мэрия рассказала о ходе ремонта подземного перехода у «Барса на Московском»

Администрация Рязани рассказала о ходе ремонта подземного пешеходного перехода у «Барса на Московском».

По данным мэрии, рабочие на сегодняшний день выполнили 60% от запланированного объема работ. Сейчас идет монтаж новых навесов, отделка пола, устанавливаются гранитные плитки на лестницах. В переходе уже заменили освещение.

В планах — установка видеонаблюдения, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, реставрация панно с видами Рязани.

На лестницах появятся подъемники для маломобильных граждан.

Ремонт собираются завершить уже в августе 2025 года.