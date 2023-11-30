Мэрия рассказала, какие пространства в Рязани преобразились в этом году.

На территории Черезовских прудов появились новые пешеходные и велодорожки. По берегам смонтировали деревянные настилы для отдыха и уложили покрытия для будущих спортивных и детских площадок — работы продолжатся и в следующем году.

Также новый облик приобрело Малое шоссе. Тротуар там выложили плиткой, расширили пешеходную зону, установили лавочки, беседки и качели, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Полностью заменили освещение, все провода убрали под землю и смонтировали видеонаблюдение.

В парке Гагарина установили две детские площадки, скейт-площадку и обустроили зону для занятий воркаутом.

В Лесопарке завершили очередной этап благоустройства. На участке от первого разворотного круга до Орехового озера сделали велодорожку, смонтировали освещение и благоустроили пляж. В следующем году после установления теплой, сухой погоды разместят лавочки и лежаки.

— Все эти работы удалось провести благодаря поддержке правительства области. Теперь жителям и гостям Рязани приятнее и комфортнее гулять, отдыхать и заниматься спортом, — говорится в сообщении.