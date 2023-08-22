Мэрия прокомментировала изменения в работе рязанских светофоров

Специалисты управления благоустройства провели рабочую встречу в связи с жалобами жителей на пробки, пишет пресс-служба мэрии.

Обсуждения коснулись работы четырех перекрестков города: улицы Вокзальной и Московского шоссе, Первомайского проспекта и улицы Маяковского, проезда Яблочкова и улицы Циолковского, Куйбышевского шоссе и улицы Рязанской.

По мнению специалистов, все введенные на этих перекрестках изменения положительно сказались на городском дорожном движении.

Так, на перекрестке улицы Вокзальной и Московского шоссе левый поворот в сторону вокзала Рязань-1 позволил разгрузить транспортный поток на Первомайском проспекте. Управление признало, что со стороны площади Победы в этом направлении видны затруднения движения, но порекомендовало водителям пользоваться дублером – улицей Вокзальной.

На пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского, где рязанцы жаловались на долгое ожидание разрешающего сигнала для пешеходов, время ожидания увеличилось из-за того, что на перекрестке по распоряжению ГИБДД в целях безопасности и разделения пересекающихся транспортных потоков был введен режим «кругом красный».

На перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского в ходе мониторинга дорожной ситуации сокращено число фаз работы светофора, в связи с чем уменьшилось время ожидания разрешающего сигнала светофора со всех направлений, а затруднения проезда данного перекрестка, по словам специалистов, связаны с дорожными работами на Куйбышевском шоссе.

На перекрестке Куйбышевского шоссе и улицы Рязанской также был изменен режим работы светофора: встречные потоки со стороны улицы Рязанской и улицы Связи разъезжаются в разных фазах.

На встрече затронули и тему выделенных полос. Там решили, что если от них отказаться, то проблемы с пробками вернутся.