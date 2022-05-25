Мэрия прокомментировала информацию о выдаче разрешения на строительство многоэтажки

В администрацию города обратился ИП Берадзе Лукас по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, 20 стр. 1, запрашиваемый вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка. Согласно законодательству, по данному вопросу необходимо проведение публичных слушаний. Они состоялись 28 апреля.

Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, подписанное главой администрации Е.Б. Сорокиной, не является разрешением на строительство.

Выдача разрешения на строительство регулируется статьей 51 ГрК РФ, за которым в настоящее время в администрацию города обращений не поступало, разрешение на строительство не выдавалось.