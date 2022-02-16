Мэрия предупредила рязанцев о сильном ветре 17-20 февраля

Администрация Рязани предупредила горожан об усилении ветра и осадках с 17 по 20 февраля. Сообщение появилось на сайте мэрии 16 февраля.

17 февраля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ожидается снег и дождь. Температура воздуха ночью -7, -2°С, днем — -0, +5°С.

18 февраля сохранится ветер той же скорости. Пройдёт мокрый снег. Температура ночью повысится до -2, +3°С.

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19 февраля дневные порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Ожидаются небольшие осадки. Температура существенно не изменится.

20 февраля ветер вновь усилится до 20 м/с. Осадки — мокрый снег, дождь. Температура сохранится в районе нуля градусов.

Мэрия просит жителей Рязани быть внимательными при выходе на улицу.