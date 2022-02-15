Мэрия опубликовала список вакантных мест в детских садах Рязани

Администрация Рязани сообщила о свободных местах в детских садах города на 15 февраля 2022 года.

Для детей возрасте от 1 до 2 лет (рожденных со 2.09.2019 г. по 1.09.2020 г.):

Железнодорожный район – №№99, 136;

Московский района – №153 (для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет), №№76, 158;

Октябрьский район – №121.

В детских садах №№12, 111 имеются свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от 1 до 3 лет).

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Для детей в возрасте с 2 до 3 лет (рожденных со 2.09.2018 г. по 1.09.2019 г.) свободные места имеются в детских садах:

Железнодорожный район – №№12, 43, 99;

Московский район – №№13, 23, 28, 76, 89, 104, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154, 158;

Октябрьский район – №№130, 147.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет (рожденных со 2.09.2017 г. по 1.09.2018 г.):

Железнодорожный район – №№43, 71, 73, 75, 81, 84, 99, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район – №№3, 16, 22, 23, 31, 79, 89, 103, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 126, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район – №№70, 112, 117, 121, 125, 138, 140, 147, 149, 150;

Советский район – №№1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 91, 96, 133, школа №29.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет (рожденных со 2.09.2016 г. по 1.09.2017 г.):

Железнодорожный район – №№43, 73, 80, 99, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район – №№23, 28, 31, 101, 103, 104, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 146, 148, 154, 158;

Октябрьский район – №№25, 105, 112, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 150, 152;

Советский район – №133.

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет (рожденных со 2.09.2015 г. по 1.09.2016 г.):

Железнодорожный район – №№43, 99, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район – №№14, 23, 28, 31, 76, 104, 126, 135, 148, 151, 153, 158;

Октябрьский район – №№118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 152;

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных со 2.09.2014 г. по 1.09.2015 г.):

Железнодорожный район – №№73, 75, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 123, 143, 145, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район – №№3, 9, 23, 28, 31, 35, 76, 89, 104, 115, 126, 135, 137, 146, 148, 154, 158;

Октябрьский район – №№25, 77, 78 (для детей с нарушением зрения), 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 140, 150, 152;

Советский район – №№17, 20, 55, 91, 133.

В детских садах Советского района свободных мест нет.

Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления.

Заседание комиссии состоится 2 марта. Заявления принимаются с 15 по 28 февраля 2022 года. Приказ по результатам заседания комиссии опубликуют 9 марта.