Мэрия объяснила, почему у рязанцев из крана течёт ржавая горячая вода

В последние дни жители Рязани особенно активно жалуются в соцсетях на текущую из крана ржавую горячую воду коричневого цвета. Горожане просят представителей городской власти разобраться в ситуации.

На вопрос пользовательницы соцсети в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили сотрудники администрации Рязани.

— В связи с началом отопительного сезона проводятся работы по запуску систем отопления. Это может привести к временным изменениям в характеристиках горячей воды. Пожалуйста, не беспокойтесь, вскоре всё нормализуется, — говорится в сообщении.