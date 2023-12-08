Мэрия Липецка сообщила об отключении воды 9, 10 и 11 декабря

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ 9, 10 и 11 декабря «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды ряду потребителей. Об этом сообщил сайт администрации Липецка.

9 декабря с 01:00 до окончания работ:

– частный сектор: ул. Морская.

С 10:00 до окончания работ:

– ул. А. Макарова, 2а, 4 ,6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20б, 20а, 22, 24, 1в, 1г;

– ул. Дзержинского, 5, 7, 27, 29, 31;

– пр. Мира, 9а, 11а/1, 11а, 13а, 13б, 15а;

– пр. 60 лет СССР, 47, 45;

– б. Шубина, 18, 20.

10 декабря с 10:00 до окончания работ:

– частный сектор: ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Совхозная, ул. Одесская, ул. Станционная, ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Прудная, пер. Узорный, ул. Рудничная.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

11 декабря с 10:00 до окончания работ:

– ул. Гагарина, 74а, 74б, 76а/1, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 83, 81, 79, 77А, 75, 73, 71, 69;

– пер. Попова, 1, 5, 4/8, 6, 3;

– ул. Качалова, 1 ,4, 6 ,3, 5, 6, 7 ,8, 10;

– ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 10, 12, 12а,

– ул. Тельмана, 164, 164ст.1;

– ул. Мусоргского, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гагарина, 76 и по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.

Справки по телефонам: *6048, 236-048.

9 декабря в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в городском электросетевом комплексе и установки приборов учета электроэнергии будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:

С 09:00 до 16:00:

– монтаж приборов учета: ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4-24; 9-й мкр. д. 45; ул. Авиационная, д. 1-38; ул. Аэродромная, д. 3-28; ул. Бескрайняя, д. 17-45; ул. Западная, д. 3-30, 44; ул. Луговая, д. 2, 3, 4, 6/2; пос. Мирный; ул. Московская, д. 43а; ул. Пестеля, д. 1-30; ул. Товарищеская, д. 3-30;

С 09:00 до 17:00:

– монтаж приборов учета: ул. Сырская, д. 48, 50, 94, 94а, 96; ул. Буденного; пр. Победы д. 103;

С 09:00 до 13:00:

– монтаж приборов учета: пр. Победы д. 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95,101;

С 09:00 до 14:00:

– монтаж приборов учета: 15-й мкр., д. 16, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 35б; ул. Водопьянова д. 23

10 декабря в связи с необходимостью проведения установки приборов учета электроэнергии в г. Липецке будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:

С 09:00 до 17:00:

– монтаж приборов учета: пр. Победы, д. 101; 103;

С 09:00 до 14:00:

– монтаж приборов учета: Индустриальная ул.; пр. Победы д. 89

11 декабря

С 09:00 до 13:00:

– монтаж приборов учета: ул. 2-я Индустриальная; пр. Победы, д. 87а;

С 09:00 до 14:00:

– монтаж приборов учета: ул. Звездная, д. 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 16/2; ул. Я.А. Берзина, д. 9, 9а;

С 12:00 до 16:00:

– монтаж приборов учета: ул. Еловая, д. 8,61; ул. Им. Баумана, д. 1, 2, 3, 7, 10, 20, 21, 22, 30-197, 203-299, 301-313, 333, 333/1, 333/11, 333/14, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9-379; Садоводчество «Сокол 2», д. 384, 388, 415, 430, 435, 437, 442, 449, 453, 481, 483, 496, 508, 522, 552, 564, 570, 574, 577, 582, 590, 592, 593, 600, 605, 609, 638, 650, 690, 691, 692, 695, 696, 697, 698, 70, 740, 746, 773, 775, 793; Садоводчество «Сокол 3», д. 570, 574, 583, 586, 587, 589, 598, 603, 605, 609, 611, 618, 621, 623, 631, 633, 634, 636, 638, 639, 640, 650, 653, 658.

С 13:00 до 16:00:

– монтаж приборов учета: ул. 2-я Крымская, д. 7-36; ул. 50 лет НЛМК, д. 31в; ул. Верхняя, д. 5-47а; пер. Джамбула, д. 3-16; ул. им. Шмидта, д. 20, 22, 24, 25; ул. Комсомольская, д. 4-99а; д. Комсомольский проезд, д. 3, 4, 5, 9,11, 13, 15, 16; ул. Кооперативная, д. 3, 4, 5, 6, 8, 9,11; ул. Фрунзе д. 90, 93а; ул. Чаплыгина, д. 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 17, 21, 23.

С 09:00 до 17:00:

‒ ремонтные работы: частный сектор ул. Бардина, Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского;

Справки по телефону: 8-800-220-0-220