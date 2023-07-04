Мэрия Касимова рассказала о работе МКП «Касимовсервис» на этой неделе

Администрация Касимова на странице ВКонтакте рассказала о работе МКП «Касимовсервис» на этой неделе:

— на участке теплотрассы по площади Соборная продолжаются работы по замене аварийного участка,

— в микрорайоне Чижова сегодня установили дорожные знаки взамен ранее испорченных жителями,

— в котельной в микрорайоне 50 лет СССР продолжается профилактический ремонт горячего водоснабжения, сегодня там проводят работы по разборке и чистке теплообменника,

— сегодня сотрудники завершили покраску пешеходного ограждения на улице Советской,

— в летний пожароопасный период проверяют работоспособность пожарных гидрантов. Сегодня выезжали на улицы 50 лет СССР и ул. Татарскую.