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Мэрия Касимова рассказала о работе МКП «Касимовсервис» на этой неделе

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Фото: vk.com/gorodkasimov

Администрация Касимова на странице ВКонтакте рассказала о работе МКП «Касимовсервис» на этой неделе:

— на участке теплотрассы по площади Соборная продолжаются работы по замене аварийного участка,

— в микрорайоне Чижова сегодня установили дорожные знаки взамен ранее испорченных жителями,

— в котельной в микрорайоне 50 лет СССР продолжается профилактический ремонт горячего водоснабжения, сегодня там проводят работы по разборке и чистке теплообменника,

— сегодня сотрудники завершили покраску пешеходного ограждения на улице Советской,

— в летний пожароопасный период проверяют работоспособность пожарных гидрантов. Сегодня выезжали на улицы 50 лет СССР и ул. Татарскую.

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