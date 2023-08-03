Мэрия Касимова прокомментировала строительство в микрорайоне Сиверка

Администрация Касимова прокомментировала вопрос строительства предприятия, вызвавший вопросы у жителей города. Сообщение об этом появилось ВКонтакте.

В начале этой недели в СМИ от жителей микрорайона Сиверка поступила информация том, что на территории «Зооветоборудования» проводится активная расчистка места для строительства промышленного производства.

Сегодня представители администрации провели встречу с обеспокоенными жителями и собственниками компания ТД «Альянс», с целью решения сложившейся ситуации.

Компания ТД «Альянс» специализируется на производстве полотенцесушителей. По словам жителей, они опасаются того, что производство, которое здесь планируют построить, будет вредным, что скажется на здоровье людей, живущих рядом.

Благодаря открытости собственников компании, удалось вместе с обеспокоенными гражданами посетить производство, чтобы убедиться в безопасности и безвредности проведения всех процессов работы.

«С нами провели беседу, показали все процессы работы, заверили, что производство будет безопасным» — пояснил один из жителей микрорайона.

Стоит отметить, что открытый диалог представителей администрации, собственников компании ТД «Альянс» с гражданами привел к взаимодействию и согласованию дальнейших работ на территории будущего производства.