Мэрия избегает ответа на вопрос о новогоднем убранстве Белгорода

Жительница Белгорода не получила конкретный ответ от чиновников на вопрос о новогоднем убранстве города, пишет «Открытый Белгород».
Белгородка уточнила у мэра Валентина Демидова, какие инсталляции будут использовать в этом году. Аналогичный вопрос задало издание.
Горожанам ответили, что в основе новогоднего убранства приняли традиционные элементы с акцентными дополнениями.
Кроме того, в администрации сообщили СМИ, что каждый год на подготовку к новогодним мероприятиям тратят примерно одинаковую сумму.