Мэрия избегает ответа на вопрос о новогоднем убранстве Белгорода

Жительница Белгорода не получила конкретный ответ от чиновников на вопрос о новогоднем убранстве города, пишет «Открытый Белгород».

Белгородка уточнила у мэра Валентина Демидова, какие инсталляции будут использовать в этом году. Аналогичный вопрос задало издание.

«В обоих случаях в мэрии города предпочли уйти от конкретного ответа», – говорится в публикации.

Горожанам ответили, что в основе новогоднего убранства приняли традиционные элементы с акцентными дополнениями.

Кроме того, в администрации сообщили СМИ, что каждый год на подготовку к новогодним мероприятиям тратят примерно одинаковую сумму.