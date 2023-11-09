Четверг, 9 ноября, 2023
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Мэрия избегает ответа на вопрос о новогоднем убранстве Белгорода

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Жительница Белгорода не получила конкретный ответ от чиновников на вопрос о новогоднем убранстве города, пишет «Открытый Белгород».

Белгородка уточнила у мэра Валентина Демидова, какие инсталляции будут использовать в этом году. Аналогичный вопрос задало издание.

«В обоих случаях в мэрии города предпочли уйти от конкретного ответа», – говорится в публикации.

Горожанам ответили, что в основе новогоднего убранства приняли традиционные элементы с акцентными дополнениями.

Кроме того, в администрации сообщили СМИ, что каждый год на подготовку к новогодним мероприятиям тратят примерно одинаковую сумму.

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