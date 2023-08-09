Мэрия разыскивает наследников комнаты, 3 квартир и доли в квартире в Рязани

Мэрия Рязани опубликовала в газете Рязанские ведомости извещение о поиске наследников 4 квартир и комнаты. Владельцы недвижимости умерли, если наследники не объявятся, квартиры станут собственностью муниципалитета.

Собственностью мэрии станут:

— квартира № 2 в доме № 93 по улице Ленинского комсомола, собственница Сугакова Елена Ивановна умерла 25 ноября 2022 года;

— половина квартиры № 24 в доме № 48 на улице Гоголя, собственница Гаврикова Лидия Ивановна, скончавшаяся 3 октября 2020 года;

— квартира № 3 в доме № 10А на улице 3-я Линия, собственник Прудников Сергей Михайлович умер 28 апреля 2021 года;

— квартира № 8 в доме № 9/36 по улице Радиозаводской, собственница Мишина Мария Ивановна умерла 28 января 2022 года;

— комната № 115 в доме № 28 по улице Энгельса, собственница Шашкина Елена Васильевна умерла 21 ноября 2022 года.

Наследники в 30-дневный срок могут обратиться по адресу: улица Пожалостина, 27, кабинеты № 1, 3. Телефоны для связи: 27-35-76, 25-85-69.